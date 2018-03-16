TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlediği hava destekli operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'ya ait çok sayıda barınak ve ağır silahlar ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü Piyade Tümeni Komutanlığınca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi.

BİRİ BETONDAN YAPILMIŞ BİRÇOK SIĞINAK BULUNDU

Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: haberinburada