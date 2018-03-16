Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi
Ninelerini Baltayla Öldüren Kız Torunlardan Biri Yakalandı
Eski Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi!
Başörtülü Kadına Saldırıyı Metroda Protesto Ettiler
İstanbullular Dikkat! Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı Geldi
Mina Başarın'ın Nişanlısı, Mezarın Üstüne Büyük Kalpli Gül Demeti Koydu
Avrupa Yatırım Bankasından Dev Projeye 932 Milyon Euro Kredi
Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
Çocuğa Tecavüz Eden Sapığın Çırpınışı: Ben Yapmadım, Kanını Sürdüler
Esenyurt'ta Tehdit Edilen Uber Sürücüsü, Olay Anını Anlattı
Üniversite Hastanelerine 7 Bin Hemşire Alınacak
Çavuşoğlu'nun Fırçaladığı Kazak Gazeteci Fetö Okulu Mezunu Çıktı
Kayıp Çok Büyük! Patlayan Trafo, 735 İş Yerini Elektriksiz Bıraktı
Dışişlerinden 'isviçre'de İş Adamı Kaçırıldı' İddiasına Yalanlama
Yer: Samsun! Sahile Vuran Poşeti Açan Ekiplerin Kanı Dondu
Seyyar Satıcı Ölünce Şehrin Altını Üstüne Getirdiler
Dosta Güven, Düşmana Korku Salacak! Hedefi Tam 12'den Vuruyor
Çocukken Bacaklarıyla Dalga Geçilen Modeli Şimdi Görenler Gözlerini Alamıyor
İngiltere, Türk Vatandaşlarına Verdiği Süresiz Oturum İznini Kaldırdı
Polisi Görünce Balkondan Atladı, Kırık 2 Ayakla Kaçmaya Devam Etti

Kuzey Irak'ta bahar temizliği! PKK'nın ağır silahları ele geçirildi

KUZEY IRAK'TA BAHAR TEMİZLİĞİ! PKK'NIN AĞIR SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlediği hava destekli operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'ya ait çok sayıda barınak ve ağır silahlar ele geçirildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Kuzey Irak'ta Bahar Temizliği! Pkk'nın Ağır Silahları Ele Geçirildi(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü Piyade Tümeni Komutanlığınca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi.

BİRİ BETONDAN YAPILMIŞ BİRÇOK SIĞINAK BULUNDU

Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Irak  Ta  Bahar  Temizliği  Pkk  Nın  Ağır  Silahları  Ele  Geçirildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER