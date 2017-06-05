KUZEY IRAK'TA PKK'YA BİR DARBE DAHA...
TSK'dan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki hedeflere hava harekatı... Bölgede PKK'ya ait 4 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Hakurk bölgesindeki 2 mağara, 1 depo ve 1 barınma alanı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildi.
kaynak:milliyet
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