

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Hakurk bölgesindeki 2 mağara, 1 depo ve 1 barınma alanı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildi.







kaynak:milliyet







