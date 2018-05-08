Terhisine 13 Gün Kala Öldürülen Erin Katili, Asker Kaçağı Çıktı
Yıldız Futbolcuyu Yerden Yere Vurdu: Beni Gönderin Der Gibi Havası Var
Son Dakika! Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi
Kadıköy'de Dehşet! Mektup Bırakıp Siyanürle İntihar Etti
Türkiye'nin En Kalabalık 8. Şehrinde Alarm! 20 Ton Kimyasal Bulundu
Diyarbakır'da Hareketli Saatler! 2 Polisi Bıçaklayıp Kaçmaya Çalıştı
Toplanan İmza Sayısı 100 Bine Ulaştı Mı? Perinçek Bizzat Açıkladı
Kuzey Irak'tan Acı Haber: 1 Uzman Çavuş Şehit
Elimde Olsaydı Bitcoin'e Karşı Yatırım Yapardım
Samuel Eto'o, Fransızların Tuzak Sorusuna Düşmedi: Ben Ona Hayranım
Ermenistan'da Muhalif Lider Paşinyan, Başbakan Seçildi
Önce Ses Duydu Sonra Gördüklerine İnanamadı!
3 Yaşındaki Bebek 4. Kattan Düşerek Can Verdi
İnce'den Erdoğan'a Yanıt: Simitçiye Çağırsa, Oraya Da Giderim
Otoyola Çıkan Timsah Bir Aileyi Yok Etti!
Yıllarca Burnundan Akanın Beyni Olduğu Ortaya Çıktı
Sokak Ortasında Karısını Vurdu, Aynı Silahla Kendi Kafasına Sıktı
Kar Sürprizi! Mayıs Ayında Lapa Lapa Yağdı
3. Lige Düşen Efsane Kulüp, Fıfa'dan Gelen Yeni Haberle Sarsıldı
Dünya Kupası Hayali Zehir Oldu

KUZEY IRAK'TAN ACI HABER: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT


Kuzey Irak'tan acı haber: 1 Uzman çavuş şehit
Tarih : 08 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Kuzey Irak'tan Acı Haber: 1 Uzman Çavuş Şehit(7/10)3

Hakkari'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Olay, bugün öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Irak  Tan  Acı  Haber  1  Uzman  Çavuş  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER