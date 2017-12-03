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Kuzey Kore: ABD Nükleer Savaş İçin Yalvarıyor

KUZEY KORE: ABD NÜKLEER SAVAŞ İÇİN YALVARIYOR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 12 bin askerle yaptığı tatbikatın ardından yazılı bir açıklama yaparak "ABD Başkanı Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" dedi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 02:10
Puan Ver : Kuzey Kore: Abd Nükleer Savaş İçin Yalvarıyor(7/10)3

En son 28 Kasım'da yaptığı balistik füze denemesiyle tepkileri yine üzerine çeken Kuzey Kore, ABD'yi suçlayan yeni bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.

"TRUMP, NÜKLEER KUMAR OYNUYOR"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, 12 bin ADB askerinin yer aldığı ABD-Güney Kore "Vigilant Ace" askeri tatbikatının ardından açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "küresel barışın bozucusu" olarak nitelendirildiği yazılı açıklamada " ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nda son derece tehlikeli bir nükleer kumar oynuyor. Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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