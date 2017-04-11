'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

kuzey kore abd'ye meydan okudu: savaşa hazırız

KUZEY KORE ABD'YE MEYDAN OKUDU: SAVAŞA HAZIRIZ

Kore sularına gönderdiği hücum filosuyla tansiyonu yükselten ABD'ye "İstedikleri her türden savaşa yanıt vermeye hazırız" yanıtı geldi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:53
Puan Ver : Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız(9/10)6


ABD'nin Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nu Kore sularına konuşlandırmasının ardından Kuzey Kore'den ilk açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Carl Vinson'ın bölgeye gönderilmesinin ‘ABD'nin Kuzey Kore'yi istila için attığı pervasız adımların ciddi bir noktaya ulaştığını gösterdiği' belirtildi.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Kuzey  Kore  Abd  Ye  Meydan  Okudu  Savaşa  Hazırız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER