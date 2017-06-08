

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Perşembe sabahı fırlatılan füze, 'karadan gemiye' niteliği taşıyor.







Yaklaşık 200 kilometre yol kat eden füze, Güney Kore'nin doğu kıyılarına ulaştı.







Kuze Kore, son beş hafta içinde dördüncü kez füze denemesi yaptı. Son olarak Mayıs ayı sonunda kısa menzilli Scud füzesi fırlatılmış, yaklaşık altı dakika havada füze Japonya karasularına düşmüştü.







Gözlemciler yapılan bu testleri Kuzey Kore'nin savaş başlığı taşıma kapasitesi olan füze üretme konusunda ilerleme kaydettiğinin bir işareti olarak yorumluyor.







kaynak:milliyet