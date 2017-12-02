KUZEY KORE FÜZEYİ ATTI, DOLARI DÜŞÜRDÜ
Kuzey Koreli lider Kim Jong Un'un yaptığı son roket denemesiyle dolar düşüşe geçti.
Dolar dünya piyasalarında yen karşısında 10 günün zirvesini gördükten sonra ivme kaybederek yatay seyre geçti. Doların hız kesmesinde ise özellikle bir dizi siyasi gelişme etkili oldu.
SON DENEME PİYASALARI ENDİŞELENDİRDİ
Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kuzey Koreli lider Kim Jong Un'un yaptığı son roket denemesi piyasaları endişelendiren konuların başında geldi.
21 KASIM'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ
ABD vergi reform planlarının Senatör John McCain tarafından onaylanması ve yasa onayına doğru ilerlediğinin gözlenmesiyle, Wall Street'in ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dolar perşembe günü yen karşısında kazanımlarını artırarak 21 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 112.690'a ulaştı.
Dolar, TL bazında 3.92'nin altında seyrediyor. ABD Senatosu'nun vergi yasasına yönelik tartışmaları doları baskı altında tutmaya devam edecek.
ROKET ADAM KORKUTUYOR
Son yapılan denemeyle Kuzey Kore'nin ABD'nin Washington başta olmak üzere pek çok şehir ve bölgesini vuracak teknolojiye ulaşmış olması ABD'de korkuları artırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'roket Adam' olarak nitelendirdiği Kuzey Kore Lideri Kim Jong un Washington'un kâbusu haline geldi.
Kaynak: haberinburada
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