Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju, ülkelerinin başkenti Pyongyang'da düzenlenen bir konserde Güney Kore'nin bütün dünyayı kasıp kavuran pop müziği K-pop'un önde gelen isimlerini dinledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin başkentinde Güney Koreli pop şarkıcılarının düzenlediği konsere katıldı. Kuzey ve Güney Kore arasındaki buzların çözüldüğü bir dönemde düzenlenen konser, 10 yıldan fazla bir süredir Kuzey Kore'de Güney Koreli pop müzik sanatçılarının bir performans gerçekleştirmemesi nedeniyle ilk niteliğinde.

BİR İLK

Böylece Kuzey Koreli bir lider başkent Pyongyang'da Güney Koreli şarkıcıların gerçekleştirdiği bir konsere ilk defa katılmış oldu.

"Bahar Geliyor" adı verilen konserde Güney Kore'nin emektar şarkıcılarından Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, rock yıldızı Yoon Do-hyun, şarkıcı Baek Ji-young ve Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan K-pop kadın grubu Red Velvet sahne aldı.

ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Kuzey Kore lideri Kim'in bazı şarkılara el çırparak eşlik ettiği ve konserden sonra müzisyenlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.

HALK İLGİ GÖSTERDİ

Kuzey Kore basını konserin ardından, "Değerli liderimiz, vatandaşlarının Güney Kore popüler kültürü hakkında daha derin bir anlayışa ulaşması ve şarkılara içtenlikle eşlik etmesinden çok etkilendi" açıklamasında bulundu.

Kuzey Koreli izleyicilerin şarkılara eşlik ettiği, alkışladığı ve konserin ardından müzisyenlere çiçek verdiği görüldü.

SÜREKLİ SORULAR SORDU

Güney Kore Kültür Bakanı Do Jong-whan ise Kim'in şarkılara yoğun ilgi gösterdiğini ve sözleriyle ilgili sürekli sorular sorduğunu aktardı.

Günün erken saatlerinde de Güney Koreli tekvandocular bir performans gerçekleştirdi.

TEKNİK OLARAK SAVAŞ HALİNDELER

1950-1953 yılları arasında yaşanan çatışmaların ardınan iki ülkenin bir barış anlaşması imzalamamış olması dolayısıyla teknik olarak halen savaş halindeler. Ancak son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirildiği görülüyor.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 23. Kış Olimpiyatları açılış töreninde Güney ve Kuzey Koreli sporcular birlikte yürümüştü. En son olarak Kim, Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu Kuzey Koreli liderin ilk yurt dışı gezisi oldu.

Kaynak: haberinburada