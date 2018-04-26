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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti İle Gidiyor
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti ile Gidiyor

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, GÜNEY KORE ZİYARETİNE KENDİ TUVALETİ İLE GİDİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Cuma günü Güney Kore ile yapacağı zirveye giderken kendi tuvaletini de yanında götürecek. Seyyar tuvaletin sırrını muhafız birliğinden bir yetkili açıkladı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti İle Gidiyor(7/10)3

Kuzey ve Güney Kore liderleri bu Cuma günü ilk kez, iki ülke arasındaki sınırda Panmunjom'un askerden arındırılmış bölgesinde yüz yüze görüşecekler. Bu, iki ülke arasında 10 yıl sonra gerçekleşen ilk liderler arası zirve olacak.

ARAÇLARININ İÇİNDE ÇOK SAYIDA SEYYAR TUVALETİ VAR

Kuzey Kore lideri nereye seyahet etse daima kendi tuvaletini yanında götürüyor. Hem de sadece bir tane değil. Jong Un'un farklı araçlarında çok sayıda tuvaleti var.

Güney Kore merkezli Daily NK, "tuvaletlerin sadece Kim Jong-un'un kişisel trenin de değil, seyahat ettiği küçük veya orta ölçekli otomobillerde ve hatta dağlık arazi veya kar için tasarlanmış özel araçlar da bile" olduğunu bildiriyor.

UMUMİ TUVALET KULLANMAYI SEVMİYOR

Kim Jong Un'un umumi tuvalet kullanmayı sevmiyor oluşu dışında tuvaletini yanında taşımasının başka bir nedeni daha var.

ASIL NEDEN SAĞLIK DURUMUNUN BAŞKALARI TARAFINDAN BİLİNMEMESİ

Kuzey Koreli Muhafız Komutanlığı biriminde çalışan Lee Yun-keol, "Liderlerinin tuvaletinin sağlık durumu hakkında bilgi içerdiğini ve böylece geride bırakılamayacağını" söyledi.

Daily NK ayrıca, Kim'in sağlıklı olduğunu kontrol etmek için idrar ve dışkı maddesinin rutin olarak test edildiğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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