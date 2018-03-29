KUZEY KORE LİDERİNİN ÇİN ZİYARETİ İÇİN KULLANDIĞI GİZEMLİ TRENİNİN İÇİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR
Dünyanın merakla beklediği kareler geldi. Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'e gitmek için bindiği trenin içindeki pembe koltuklar dikkat çekti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gizlice yaptığı tarihi ziyaretin detayları gelmeye devam ediyor.
Pekin'deki istasyona yanaşan gizemli yeşil trenle Çin'e gelen Kim'in araç içinden ilk fotoğrafları yayınlandı.
Çin'li yetkililerle konuşan Kim'in yanında eşi Ri Sol Ju da var.İLK
YENİ BİR SAYFA AÇILDI
Yılbaşından bu yana yeni bir sayfa açan Kuzey Kore lideri, Çin ziyaretinde mevkidaşı Xi Jinping'e nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağını söyledi.
İLK YURT DIŞI GEZİSİ
Kim Jong-un, göreve geldiği 2011'den bu yana ilk yurt dışı gezisini Çin'e gerçekleştirdi. Yeşil tren, yedi yıl önce bir önceki lider Kim Jong-il'in kullandığı araca benziyordu. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.
KUZEY KORE VE GÜNEY KORE LİDERİ BİR ARAYA GELİYOR
Bir başka tarihi buluşmanın takvimi de bugün belli oldu. 27 Nisan'da Kim ile düşman kardeş Güney Kore'nin lideri Güney Kore Başkanı Moon Jae-in bir araya gelecek. İki ülke, halen teorik olarak savaş halinde bulunuyor.
MAYIS AYINDA TRUMP'LA BULUŞACAK
Test ettiği füzelerle dünyayı titreten Kim'in Mayıs ayında da ABD Başkanı Donald Trump'la buluşacak. Donald Trump, dün yazdığı Twitter mesajında gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şimdi Kim Jong Un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum. Dün akşam Çin'den XI JINPING mesaj yolladı. KIM YONG UN ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve KIM'in benimle görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Ancak bu esnada maalesef, maksimum yaptırım ve baskı bütün bedeller göz önünde bulundurularak korunmalı."
Kaynak: haberinburada
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