Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin altıncı kez nükleer bir denemeye daha hazırlandığını, hatta hazırlık aşamalarında sona geldiğini gösteriyor.



Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin altıncı kez nükleer bir denemeye daha hazırlandığını, hatta hazırlık aşamalarında sona geldiğini gösteriyor.



İddiaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un büyükbabasının doğum gününde altıncı kez balistik füze denemesi gerçekleştirecek. Böylece Dünya 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer denemesine bir kez daha şahit olacak.