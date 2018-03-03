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KUZEY KORE, TRUMP'IN UZATTIĞI ZEYTİN DALINI KIRDI!


Kuzey Kore, Trump'ın uzattığı zeytin dalını kırdı!
Tarih : 03 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : Kuzey Kore, Trump'ın Uzattığı Zeytin Dalını Kırdı!(10/10)6

Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz." açıklamasına tepki gösterdi.

"DİYALOG OLMAYACAK"

Yonhab haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı bildirildi.

"YALVARMAYACAĞIZ!"

Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi.

TRUMP, "GÖRÜŞMEK İSTERİZ" DEMİŞTİ

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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