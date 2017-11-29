Kuzey Kore, yeni bir kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı. Füzenin, Doğu Denizi'nin Pyongyang açıklarına düştüğü belirtildi. ABD ile Güney Kore alarma geçti.

Kuzey Kore, yeni bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore askeri yetkililerinden gelen açıklamaya göre, füze sabaha karşı saat üç sularında fırlatıldı. Güney Kore ordusu tarafından yapılan duyuruda ise Kuzey Kore'ye yanıt olarak bir hassas güdümlü füze tatbikatı gerçekleştirildi.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDEN FIRLATILDI

Açıklamaya göre füze, Kuzey Kore'nin başkenti Pyonyang'ın 150 km güneyinden, Kore saati ile 03.05'te ateşlendi. Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin türü henüz açıklanmadı ancak Doğu Denizi'nin Pyongyang açıklarına düştüğü belirtildi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pentagon Sözcüsü Albay Rober Manning III yaptığı açıklamada, "Durumu değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zamanda ıfrlatılan füzeyle ilgili detayları paylaşacağız" dedi.

"NÜKLEER BAŞLIKLI KITALARARASI BALİSTİK FÜZEDE SONA GELİNDİ"

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoung-gyon yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabilecek kıtalararası balistik bir füze üretmeyi başarmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Cho, "Kuzey Kore nükller silah denemelerini tahmin edilenin ötesinde bir hızla gerçekleştiriyor. Kuzey Kore'nin bir yıl içinde nükleer başlıklı kıtalar arası bir füzeyi tamamlayabileceği ihtimali gözardı edemeyiz" dedi.

15 EYLÜL'DEN SONRAKİ İLK DENEME

Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen tatbikat, 15 Eylül tarihinde fırlatılan ve yaklaşık üç bin 650 kilometre uçtuktan sonra Japonya'nın Hokkaido Adası üzerinden geçerek Pasifik Okyanusuna düşen orta menzilli balistik füze tatbikatından sonra yapılan ilk balistik füze tatbikatı.

JAPONYA VE GÜNEY KORE UYARMIŞTI

Öte yandan Japon ve Güney Koreli yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni bir füze testinin yakın olabileceğini düşündüren radyoaktif verilerde bir artış olduğunu belirtmiş, ayrıca bir Japon hükümet yetkilisi "Kuzey Kore önümüzdeki günlerde bir füze başlatabilir" açıklamasında bulunmuştu.

EYLÜL AYINDA DA FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 12 Eylül'de aldığı yaptırım kararından sonra 15 Eylül'de Japonya'ya doğru bir füze fırlatmıştı.

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve adanın 2 bin kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na düştüğünü belirtmiş, Güney Kore askeri yetklilileri ise, füzenin Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığını ve 3 bin 700 kilometre havada kaldığını açıklamıştı.

Bu mesafenin, ABD'nin Pasifik'teki adası Guam'ı vurmak için yeterli olduğu biliniyor.

Ancak ABD ordusu, füzenin fırlatılmasında hemen sonra orta menzilli bir balistik füze tespit ettiklerini, ama bu füzenin Kuzey Amerika ya da Guam'a tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada