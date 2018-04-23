KUZEY KORE'DE KATLİAM GİBİ OTOBÜS KAZASI: 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen otobüs kazasında 32'si Çinli 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuzey Kore'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen otobüs kazasında 32'si Çinli 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
4 DE KUZEY KORE'Lİ VAR
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün gece Kuzey Kore'nin Kuzey Hwanghae ilinde meydana gelen otobüs kazasında 32 Çinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Lu Kang, kazada ayrıca 4 Kuzey Korelinin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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