Kuzey Kore'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen otobüs kazasında 32'si Çinli 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 DE KUZEY KORE'Lİ VAR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün gece Kuzey Kore'nin Kuzey Hwanghae ilinde meydana gelen otobüs kazasında 32 Çinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Lu Kang, kazada ayrıca 4 Kuzey Korelinin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada