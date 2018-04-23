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Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

KUZEY KORE'DE KATLİAM GİBİ OTOBÜS KAZASI: 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen otobüs kazasında 32'si Çinli 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti(7/10)3

Kuzey Kore'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen otobüs kazasında 32'si Çinli 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 DE KUZEY KORE'Lİ VAR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün gece Kuzey Kore'nin Kuzey Hwanghae ilinde meydana gelen otobüs kazasında 32 Çinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Lu Kang, kazada ayrıca 4 Kuzey Korelinin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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