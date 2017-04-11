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kuzey kore'den abd'ye yanıt

KUZEY KORE'DEN ABD'YE YANIT

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin savaş gemilerini Kore yarımadasına göndermesi üzerine bir açıklama yayınladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:22
Puan Ver : Kuzey Kore'den Abd'ye Yanıt(7/10)7


Son dönemde yaptığı füze denemeleriyle başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin tepkisini çeken ve son olarak ABD'nin savaş gemilerini göndererek savaş sinyalleri verdiği Kuzey Kore, ABD'nin gemilerini Kore yarımadası yakınlarına konuşlandırmasına yanıt verdi.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konunun ciddi bir evreye geldiği belirtilirken, ABD'nin gemilerini konuşlandırması için 'işgal için yapılan pervasızca hareketler' olarak değerlendirildi.



 



kaynak:ahaber








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