Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un olduğuna iddia ediliyor.

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi.

PEKİN'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

TRENDE KİM JON-UN'UN OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi.

ÇİN, OLAYDAN HABERDAR OLMADIĞINI AÇIKLADI

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.

Kaynak: haberinburada