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kuzey kore'den 'yeni füze motoru denemesi'

KUZEY KORE'DEN 'YENİ FÜZE MOTORU DENEMESİ'

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşma kapasitesindeki bir balistik füze geliştirme çalışmaları kapsamında yeni bir roket motoru denediğini açıkladı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:49
Puan Ver : Kuzey Kore'den 'yeni Füze Motoru Denemesi'(10/10)7


Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi.



ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda. Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.



Bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.



 



kaynak:hürriyet








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