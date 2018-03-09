KUZEY KORELİ HACKER'LAR, TÜRKİYE'NİN FİNANS KURUMLARINA SALDIRDI
Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. McAfee Advanced Threat Research ekibi tarafından yayınlanan raporda, Hacking Cobra grubunun Türkiye'deki finans kurumlarının güvenliğini 2 ve 3 martta ihlal etme girişiminin tespit edildiğini belirtti.
KUZEY KORELİ HACKER'LARDAN ŞÜPHELENİLİYOR
Raporda söz edilen kötü amaçlı yazılımın kodunun, Kuzey Kore ile ilişkili bir hackerın kullandığı kodlara çok benzediği de belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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