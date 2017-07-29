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KUZEY KORE'NİN FIRLATTIĞI FÜZENİN JAPONYA KIYISI AÇIKLARINA DÜŞTÜĞÜ AN


Kuzey Kore'nin Fırlattığı Füzenin Japonya Kıyısı Açıklarına Düştüğü An
Tarih : 29 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Fırlattığı Füzenin Japonya Kıyısı Açıklarına Düştüğü An(6/10)2

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzeler Japon sularına düştü. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, "Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalararası füze bin kilometre yol kat etti" dedi. Kuzey Kore devlet televizyonu, 28 Temmuz tarihinde Londra'ya kadar ulaşabilen kıtalararsı füzenin fırlatılma anlarını yayınladı.

1000 KİLOMETRELİK YOL KAT ETTİ

Pentagon, füzenin Japon suları ulaşmadan önce yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol kat ettiğini söyledi.

Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemesini Birleşmiş Milletler nükleer silah kanunlarını ihlal ettiğini söylerken, ABD Başkanı Trump ise "Kuzey Kore rejiminin en korkunç ve tehlikeli eylemi" yorumunu yaptı.

Devlet televiyonun yayınladığı videoda savaş başlıklı füzenin Japon kıyısına sade 100 millik bir uzaklığa düştüğü dehşet verici anlar gözüküyor.

ABD ASKERİ MÜDAHALE PLANLIYOR

Amerika, Kuzey Kore'nin füze denemesine askeri müdahale ile karşılık vermeyi planlarken bazı uzmanlar Amerika'nın herhangi bir askeri müdahalesinin topyekün savaş anlamına geleceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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