Kuzey Kore'nin art arda ateşlediği füzelerin ardından, Hawaii'de Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez nükleer saldırı sirenleri test edildi.

ABD'nin Pasifik Okyanusu üstündeki ada eyaletinde Soğuk Savaş'ın son yıllarından bu yana ilk kez nükleer saldırı sirenleri test edildi. Kuzey Kore'nin fırlattığı son füze, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesine sahip.

KAPALI ALANLARA GİTMELERİ İSTENİYOR

Pasifik Okyanusu üstündeki ada eyaleti Hawaii'de Soğuk Savaş'tan beri ilk kez nükleer siren sesleri duyuldu.

Hawaii'de zaman zaman tsunami ve diğer doğal felaketleri haber vermek için sirenler çalıyordu ancak nükleer ses hepsinden farklı. Sesler duraklayarak geliyor, ada sakinleri ve turistlerden kapalı yerlere girmeleri isteniyor.

Hawaii Acil Yönetim Ajansı'ndan Vern Miyagi, halkın sirenin farklı olduğunu anlamasının hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

KUZEY KORE'NİN FÜZESİ, ABD'Yİ VURABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP

Kuzey Kore'nin 28 Kasım akşamı fırlattığı füze, 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşıp 950 kilometre mesafe kat etmişti. 53 dakika havada kalan Hwasong-15 tipi kıtalararası balistik füzenin ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi var. Füze, ABD'nin her noktasına bir tonluk nükleer başlık bırakabilir.

20'DEN FAZLA TEST GERÇEKLEŞTİRDİLER

Güney Kore Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada iki kademeli ve sıvı yakıtın kullanıldığı füze daha büyük nükleer başlıklar da taşıyabilir.

Diplomatik yolların henüz tükenmediğini belirten ABD ise, bir savaş çıkması halinde Kuzey Kore'nin tamamen yok olacağı uyarısını yaptı.

Washington ve Pyongyang Nisan ayından bu yana birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldi. Bu yıl içinde 20'den fazla füze testi yapan Kim Jong-un'u Çin üzerinden baskı kurarak durdurmayı deneyen ABD lideri Donald Trump, bu hamlesinde başarısız olmuş görünüyor.

BM'NİN YAPTIRIMLARI DA VAZGEÇİREMEDİ

Bütün ülkelerin Kuzey Kore ile tüm ilişkilerini kesmesini isteyen ABD'ye, Rusya ve Çin olumsuz yanıt verdi.

Trump ve Kim arasında aylardır hakaret yarışı da var. ABD lideri son olarak 'roket adam'a 'hasta köpek yavrusu'nu da ekledi.

İlk kıtalararası balistik füzesini Temmuz ayında fırlatan Kim'in 15 Eylül'de ateşlediği ikinci kıtalararası balistik füze, 3 bin 700 kilometre mesafe katederek Japonya'nın üstünden geçti ve Pasifik Okyanusu'na düştü.

Eylül ayı başında test edilen hidrojen bombası ise, bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) mevcut yaptırımlara bu yıl yenilerini eklese de Kim Jong-un füzelerinden vazgeçmedi.

Kaynak: haberinburada