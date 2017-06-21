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kuzey kore'nin insansız hava aracı güney kore'de düştü!

KUZEY KORE'NİN İNSANSIZ HAVA ARACI GÜNEY KORE'DE DÜŞTÜ!

Sınırda bulunan Kuzey Kore yapımı casusluk aracını dünya medyasına gösteren Seul yönetimi, söz konusu hamlenin ağır tahrik olduğunu bildiriyor.

Tarih : 21 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Kuzey Kore'nin İnsansız Hava Aracı Güney Kore'de Düştü!(7/10)5


Üst üste gerçekleştirdiği kıtalar arası füze denemeleriyle dünyayı sarsan Kuzey Kore, her seferinde düşman kardeşi Güney'in yüreğini ağzına getirdi.



Son gelişme ise, sınırda bulunan bir insansız hava aracı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan tarafsız bölgede düşen insansız hava aracı için Kuzey Kore 'ağır tahrik' yorumunu yaptı.



Güney Kore düzenlediği basın toplantısıyla insansız hava aracının görüntülerini dünyayla paylaştı. Yetkililerden yapılan açıklamada insansız hava aracının Kuzey Kore'ye dönerken ABD'ye ait füze savunma sisteminin fotoğraflarını çeken bir kamerayla  bulunduğu belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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