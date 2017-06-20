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kuzey kore'nin serbest bıraktığı abd'li öğrenci hayatını kaybetti

KUZEY KORE'NİN SERBEST BIRAKTIĞI ABD'Lİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Gözaltında tutulduğu Kuzey Kore'de son bir yılını komada geçiren Otto Warmbier, evine döndükten bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Doktorlar, yaptıkları açıklamada gencin ağır bir beyin travması geçirdiğini duyurmuştu.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:13
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Serbest Bıraktığı Abd'li Öğrenci Hayatını Kaybetti(6/10)3


Kuzey Kore'de yaklaşık 16 ay gözaltında tutulduktan sonra geçen hafta serbest bırakılıp ABD'ye geri gönderilen Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in hayatını kaybettiği açıklandı.



22 yaşındaki Warmbier'in bir yıldır komada olduğu ortaya çıkmıştı. 13 Haziran'da Ohio eyaletine ulaşan ABD'li öğrenci tedavi altına alınmıştı.



 



kaynak:milliyet








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