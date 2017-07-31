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Kuzey Kore'yi Durduramayan ABD'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!

KUZEY KORE'Yİ DURDURAMAYAN ABD'DEN ÇİN'E: KONUŞMA ZAMANI SONA ERDİ, HAREKETE GEÇ!

ABD, Çin'den Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ile ilgili harekete geçmesini istedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley "Çin'in artık bu konuda önemli bir adım atmayacağına karar vermesi gerekiyor. Konuşma zamanı sona erdi." dedi

Tarih : 31 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!(7/10)3

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin temmuz ayında ikinci kez uzun menzilli füze denemesinin ardından Çin'e harekete geçme çağrısında bulundu.

"BM'NİN ACİL TOPLANTILARI SONUÇ VERMİYOR"

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bundan sonra Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma talebinde bulunmayacağını, bu toplantıların bir sonuç vermediğini belirtti.

"KUZEY KORE ULUSLARARASI BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

BMGK'nın Kuzey Kore'ye halihazırda yaptırımlar uyguladığını ve yeni yaptırımların Kuzey Kore üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayacağını kaydeden Haley, "Çin'in artık bu konuda önemli bir adım atmayacağına karar vermesi gerekiyor. Konuşma zamanı sona erdi. Kuzey Kore rejiminin uluslararası barışı tehdit ettiği aşikar." ifadelerini kullandı.

"KONUŞACAK BİR ŞEY KALMADI, ÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Kuzey Kore hakkında konuşacak bir şey kalmadı artık, Çin harekete geçmeli. Japonya ve Güney Kore baskıyı artırmalı, bu sadece ABD'nin sorunu değil, uluslararası çözüm gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD İLE ÇİN, KUZEY KORE'YE SERT YAPTIRIM DÜŞÜNÜYORDU

ABD, BM Güvenlik Konseyi üyesi Çin ile bir süredir Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımlar uygulanması konusunu görüşüyordu.

Haley'nin ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı'nın Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile güç gösterisinde bulunmasının ardından yaptığı bu açıklama dikkati çekti.

KUZEY KORE YAPTIRIMLARI UMURSAMIYOR

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

BM Güvenlik Konseyi, haziran ayında Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletmiş, yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklenmişti. Bu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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