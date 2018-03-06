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Kuzey ve Güney Kore arasında tarihi adım! Sınırda zirve yapacaklar

KUZEY VE GÜNEY KORE ARASINDA TARİHİ ADIM! SINIRDA ZİRVE YAPACAKLAR

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kuzel Koreli yetkililerle Nisan ayı sonunda sınır hattında bir zirve gerçekleştirilecek.

Tarih : 06 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Kuzey Ve Güney Kore Arasında Tarihi Adım! Sınırda Zirve Yapacaklar(7/10)3

Düşman kardeşler Kuzey Kore ile Güney Kore'nin yakınlaşması devam ediyor.

Bugün Pyongyang'daki Güney Kore heyetinin ülkeye dönmesinin ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı. Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki ülke Nisan ayı sonunda sınırda zirve yapmaya kadar verdi. Ayrıca Pyongyang ve Seul arasında kırmızı telefon hattı kurma kararı da alındı.

KUZEY SÖZ VERDİ

Seul'den yapılan açıklamada; inandırıcı güvenlik garantisi alması durumunda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara ihtiyaç duymayacağını belirttiği de bildirildi. Kuzey Kore, diyalog sürdüğü sürece nükleer testlerini dondurma sözü verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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