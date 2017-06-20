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Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı
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kylie jenner, yara izini göstermek için bacağını açtı

KYLİE JENNER, YARA İZİNİ GÖSTERMEK İÇİN BACAĞINI AÇTI

Çocukken oyun oynadığı sırada geçirdiği korkunç kazadan sonra bacağında iz kalan genç TV yıldızı bu yara iziyle gurur duyuyor.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı(8/10)7


Kardashian'ların en küçüğü olan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından ilhinç bir paylaşımdabulundu. Arabasının arkasında oturan 19 yaşındaki güzel, sol bacağını havaya kaldırarak poz verip yara izinin görünmesini sağladı.



SAKLAMA GEREĞİ DUYMUYOR



Kylie'nin bacağındaki yaranın ilginç bir hikayesi var. Çocukken saklambaç oynarken geçirdiği kaza sonucu metal direğin deldiği bacağındaki yara izini saklama gereği duymayan güzel model, üzerinde oynanmamış fotoğrafını gururla paylaşıyor.



KAZAYI ANLATMIŞTI



2011 yılında verdiği bir röportajda başından geçen kazayı anlatan Kylie, şu ifadeleri kullanmıştı: "5 yaşındayken ablamla beraber saklambaç oynarken gerçekten büyükçe bir kapının arkasında saklandım. Ablam beni bulamayınca da kapının dışına çıkmak için o sivri metal direğin üzerine tırmandım.



 



kaynak:haberler








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