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La Liga Başkanı Tebas'tan Psg'ye Çok Ağır Sözler
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La Liga Başkanı Tebas'tan PSG'ye çok ağır sözler

LA LİGA BAŞKANI TEBAS'TAN PSG'YE ÇOK AĞIR SÖZLER

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Liginden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : La Liga Başkanı Tebas'tan Psg'ye Çok Ağır Sözler(7/10)3

La Liga Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde UEFA'nın finansal soruşturması altına giren Paris Saint-Germain hakkında ağır sözler kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ÇIKARILMALI"

Fransız ekibinin futbola zarar verdiğini söyleyen Tebas, "Bence PSG, Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılmalı, Meşru olmayan, aşırı değerli sözleşmelerle zaten futbola büyük hasar verdiler. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor" şeklinde konuştu.

"FUTBOLDAN GELMEYEN PARALAR İLE YÖNETİLİYOR"

PSG'nin Katar ile ilişkisinin futbol ile alakası olmadığını kaydeden Javier Tebas, "PSG ve Manchester City, futboldan gelmeyen paralar ile yönetiliyor. Bu paralarla Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Bayern Münih'ten daha fazla maaş ödüyorlar." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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