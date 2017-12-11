Irak'ın Kuzeyi 5,4'le Sallandı! Deprem Anı Kamerada
Trump'ın Kararıyla Kendinden Geçen Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek
Yönetmen Mustafa Uzun'u Öldüren Figüranın İfadesi Ortaya Çıktı: Rol İçin Her Dediğini Yaptım
Adana'da Park Halindeki Otomobilin Tüm Lastikleri Çalındı
2018 Bütçesinde En Fazla Kaynak Eğitime Ayrıldı
Lactalis, Bebek Sütü Ürünlerini Geri Çağırdı
Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış
Btcturk'ten Bitcoin Alanlara Uyarı: Alım Noktasına Dikkat Edin
İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Şampiyonluk Yolunda En Büyük Rakibimiz Hakemler
Tesla'nın Hızlı Şarj İstasyonlarını Türk Şirketi Gersan Elektrik Üretecek
Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti
Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya: Trump'ın Kudüs Kararını Desteklemiyoruz
Sırtına 2 Metrelik Mızrak Saplandı, Hastanedekiler Şaştı Kaldı
Aydın'da Yaya Güvenliği İçin 3 Boyutlu Yaya Geçidi Yapıldı
Bakan Kaya, Uçakta Fenalaşan Yolcuya Müdahale Etti
Kars'ta Yaşatılmaya Çalışılan Cirit Geleneği Nefes Kesti
Erzurum -25 Dereceyi Gördü, Camlar Buz Tuttu
Bayern Münih Gaf Yaptı: Türkiye'nin Başkenti İstanbul'a Gidiyoruz
Mitsubishi, Türkiye'deki Fabrikasını 12 Aralık'ta Açıyor

Lactalis, Bebek Sütü Ürünlerini Geri Çağırdı

LACTALİS, BEBEK SÜTÜ ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Fransız gıda şirketi Lactalis, salmonella salgını korkusuyla bazı bebek sütü ürünlerini geri çağırdı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Lactalis, Bebek Sütü Ürünlerini Geri Çağırdı(10/10)6

Fransız gıda devi Lactalis, salmonella salgını korkusuyla bazı bebek sütü ürünlerini geri çağırdı. Ürünlerin geri çağrıldığı ülkeler arasında İngiltere, Çin, Pakistan, Bangladeş ve Sudan da yer alıyor. Geri çağrılan yüzlerce bebek süt tozu ürünü, dünya çapında Milumel, Picot ve Celi gibi markalarla piyasaya sürülüyor.

7 BİN TON ÜRÜNE BAKTERİ BULAŞMIŞ OLABİLİR

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü Michel Nalet, yaklaşık 7 bin ton ürüne bakteri bulaşmış olabileceğini söyledi.

Nalet, henüz, bu ürünlerden ne kadarlık bir bölümünün kullanıldığını ya da ne kadarının piyasada bulunduğu açıklayabilecek durumda olmadıklarını belirtti.

AFP, Lactalis'in, salmonellanın ürünlerine, Fransa'nın kuzey batısındaki Craon kasabasındaki fabrikasında bulaştığına inandığını bildirdi.

ŞUBATTAN İTİBAREN ÜRETİLEN ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Şubat ayı ortasından bu yana fabrikada üretilen ürünlerin hepsinin geri çağrıldığı, ayrıca fabrikadaki tüm makinaların dezefenkte edildiği belirtiliyor.

Salmonella bakterisi, gıda zehirlenmesi ve ishal, mideye kramp girmesi ve kusma gibi belirtilere neden oluyor.

Çiftlik hayvanlarının bağırsaklarından kaynaklanan bakteri, sıvı kaybı nedeniyle çocuklar ve yaşlılar açısından tehlikeli bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lactalis  Bebek  Sütü  Ürünlerini  Geri  Çağırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER