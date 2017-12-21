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Lady Diana'nın yeğeni yatak fotoğraflarını paylaştı

LADY DİANA'NIN YEĞENİ YATAK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Lady Diana'nın yeğeni, 26 yaşındaki Kitty Spencer, paylaştığı yatak fotoğrafı ile ağızları açık bıraktı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 09:10
Puan Ver : Lady Diana'nın Yeğeni Yatak Fotoğraflarını Paylaştı(9/10)5

Verdiği pozlar ile günden güne kariyerinde yükselen, Prenses Diana'nın 53 yaşındaki erkek kardeşi Charles Spencer'in 26 yaşındaki modellik yapan kızı Lady Kitty Spencer, instagramda paylaştığı yatak fotoğrafı ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Daha öncede instagramda paylaştığı fotoğraflardan dolayı hayranlarından övgüler alan Kitty'nin yatak fotoğraflarına takipçileri, "Mükemmel görünüyorsun" diyerek yorumladı. Kitty'nin yatak pozu binlerce beğeni aldı.

Haberler.com/ Dış Haberler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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