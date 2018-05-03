LAMBORGHİNİ, TRAKTÖRÜNÜ SIFIR ARAÇ FİYATINA SATIYOR
Süper otomobil markası Lamborghini, bir zamanlar ürettiği traktörlerini sıfır araba fiyatına yeniden satmak için hazırlanıyor.
Süper otomobil üretiminde lider markalardan biri olan Lamborghini, traktör üretimi ile başladığı sektöre bir zamanlar ürettiği traktörlerini sıfır araba fiyatına yeniden satmak için hazırlanıyor. 18 beygir gücünde olan bu traktörler meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.
LAMBORGHİNİ, TRAKTÖR ÜRETİMİNE BAŞLADI
Bir zamanlar bir traktör üreticisi olarak kullanıcılarının karşısına çıkan Lamborghini, süper otomobil üretimine geçmeden önce insanların ulaşım ve bazı ihtiyaçlarını ucuz yollu karşılamak için traktör üretimine başladı.
KENDİ SÜPER OTOMOBİL MARKASINI TASARLADI
O dönemlerde Lamborghini'nin kurucusu olan Ferruccio Lamborghini kullandığı Ferrari'sinde bir sorun yaşadı. Sorun sonrası yaptığı inceleme neticesinde kendi spor arabasını yapabileceği düşüncesi kapılan Ferruccio, bir süper otomobil markası haline dönüşecek Lamborghini'yi tasarladı ve Ferrari'ye rakip bir süper otomobil markası haline dönüşmeyi başardı.
Kaynak: haberinburada
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