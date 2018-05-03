Şampiyonlar Liginde Finalin Adı Belli Oldu!
Brezilyalı Yıldız Neymar Sahalara Dönüyor
Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
Halime Hatun Diriliş İzleyicisini Yasa Boğdu! İşte Ölüm Hikayesi
Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
Roma Kulübünden Uefa'ya Ağır Eleştiri: Finalde Olabilirdik
Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
Yunan Bakan'dan Küstah Sözler: Yunanistan, Afrin Değil
Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
Türk İş Adamının Takımı, 16 Yıl Sonra Hollanda 1. Ligine Yükseldi
Özel Harekat Polisleri 2,5 Ay Sonra Afrin'den Ağrı'ya Döndü
Fenerbahçe Doğuş'dan Tofaş'a Farklı Tarife
Mossad İranlı Bilim Adamını Suikast Listesine Almış
Ysk Seçim Listelerini Yayınladı! Muhtarlardan Uyarı Geldi
Ünlü Sunucu Objektiflere Yakalanınca Panik Oldu, Kaza Yaptı!
Tivibu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı Youtube'dan Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmenleri Sözleşmeli Alacağız
Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
Akşener'den Karamollaoğlu'na İttifak Ziyareti! Protokolün Detaylarını Konuştular

Lamborghini, traktörünü sıfır araç fiyatına satıyor

LAMBORGHİNİ, TRAKTÖRÜNÜ SIFIR ARAÇ FİYATINA SATIYOR

Süper otomobil markası Lamborghini, bir zamanlar ürettiği traktörlerini sıfır araba fiyatına yeniden satmak için hazırlanıyor.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor(7/10)3

Süper otomobil üretiminde lider markalardan biri olan Lamborghini, traktör üretimi ile başladığı sektöre bir zamanlar ürettiği traktörlerini sıfır araba fiyatına yeniden satmak için hazırlanıyor. 18 beygir gücünde olan bu traktörler meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

LAMBORGHİNİ, TRAKTÖR ÜRETİMİNE BAŞLADI

Bir zamanlar bir traktör üreticisi olarak kullanıcılarının karşısına çıkan Lamborghini, süper otomobil üretimine geçmeden önce insanların ulaşım ve bazı ihtiyaçlarını ucuz yollu karşılamak için traktör üretimine başladı.

KENDİ SÜPER OTOMOBİL MARKASINI TASARLADI

O dönemlerde Lamborghini'nin kurucusu olan Ferruccio Lamborghini kullandığı Ferrari'sinde bir sorun yaşadı. Sorun sonrası yaptığı inceleme neticesinde kendi spor arabasını yapabileceği düşüncesi kapılan Ferruccio, bir süper otomobil markası haline dönüşecek Lamborghini'yi tasarladı ve Ferrari'ye rakip bir süper otomobil markası haline dönüşmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lamborghini  Traktörünü  Sıfır  Araç  Fiyatına  Satıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER