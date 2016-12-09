

Dünyaca ünlü Belçikalı şarkıcı Lara Fabian, bu akşam ve cuma akşamı İstanbul Zorlu PSM'de konser verecek.







Sahnede Türk tasarımcıların kıyafetleriyle çıkacak olan sanatçı, “Türkiye benim ikinci vatanım. Burada kendimi diğer pek çok ülkede olduğumdan çok daha mutlu ve özel hissediyorum” dedi.







‘Je t'aime' ve ‘I will Love Again' adlı hit şarkılarıyla tanınan Fabian, takip ettiği Türk şarkıcılar sorulduğunda da “Ajda Pekkan ve Tarkan” yanıtını verdi.







kaynak:ntv