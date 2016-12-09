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lara fabian: türkiye ikinci vatanım

LARA FABİAN: TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM

Bugün ve yarın akşam İstanbul'da Türk dinleyicileriyle buluşacak olan Lara Fabian, konser öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye ikinci vatanım" dedi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Lara Fabian: Türkiye İkinci Vatanım(9/10)7


Dünyaca ünlü Belçikalı şarkıcı Lara Fabian, bu akşam ve cuma akşamı İstanbul Zorlu PSM'de konser verecek.



Sahnede Türk tasarımcıların kıyafetleriyle çıkacak olan sanatçı, “Türkiye benim ikinci vatanım. Burada kendimi diğer pek çok ülkede olduğumdan çok daha mutlu ve özel hissediyorum” dedi.



‘Je t'aime' ve ‘I will Love Again' adlı hit şarkılarıyla tanınan Fabian, takip ettiği Türk şarkıcılar sorulduğunda da “Ajda Pekkan ve Tarkan” yanıtını verdi.



 



kaynak:ntv








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