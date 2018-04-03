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Lavrov, Abd'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi
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Lavrov, ABD'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi

LAVROV, ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEKLERİ SÖZÜNE ŞİMDİLİK BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne "Şimdilik" bağlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tarih : 03 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Lavrov, Abd'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi(10/10)6

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne "Şimdilik" bağlı olduğunu düşündüğünü bildirdi.

LAVROV: ABD'NİN FIRATIN DOĞUSUNA YERLEŞTİĞİNİ GÖZLEMLEDİK

Lavrov, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi. ABD'nin Suriye'deki tek amacının terörle mücadele olduğu yönünde güvence verdiğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen son aylarda ABD'nin Fırat'ın doğusuna yerleştiğini gözlemlediklerini belirtti.

ABD SÖZLERİNE "ŞİMDİLİK" BAĞLI

Lavrov, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkabileceğine yönelik sözlerine bağlı kalacağını düşündüğünü vurgulayarak, "O (Trump) DEAŞ'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı. Burada önemli olan şudur ki, ABD bütün üye devletlerin egemenliği ve bütünlüğüne saygı göstermeyi içeren BM anlaşmasını ihlal ederek kendi birliklerini, özel kuvvetlerini, hava kuvvetlerini (Suriye'ye) gönderdi, koalisyonu toparladı." şeklinde konuştu.

TRUMP, "SURİYE'DEN ÇOK YAKINDA ÇIKACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde yüz bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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