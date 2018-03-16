LAZİO, KİEV DEPLASMANINDAN TURLA DÖNDÜ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Kiev'i 2-2'nin rövanşında 2-0 mağlup eden Lazio, çeyrek finale yükseldi.
Dinamo Kiev - Lazio maçında kazanan ve turu kapan, 2-0'lık skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, kiev'deki NSC olimpiyskiy Stdı'nda oynandı.
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Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada de Vrij'in köşe vuruşu sonrasında yaptıkları vuruşlarla geldi.
İlk maçta evinde rakibi ile 2-2 berabere kalan Lazio, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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