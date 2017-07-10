LAZİO'DAN TOLGAY ARSLAN İÇİN ŞAKA GİBİ TEKLİF
Lucas Biglia'yı satma kararı alan İtalyan devi Lazio, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan için Siyah-Beyazlılara 5 milyon Euro önerdi.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Italia'nın haberine göre Lucas Biglia'yı Milan'a satma kararı veren Lazio'nun transferdeki önceliği Beşiktaş'tan Tolgay Arslan.
TEKLİF İSE 5 MİLYON EURO
Lazio'nun Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon Euro ödemeye de hazır olduğu belirtildi. İtalyan ekibi, Arjantinli orta saha Lucas Biglia'yı 20 milyon Euro'ya Milan'a göndermeye ise çok yakın.
2015 yılından beri Beşiktaş forması giyen Tolgay, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile toplam 44 maça çıkmış ve 8 asist kaydetmişti.
Kaynak: haberinburada
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