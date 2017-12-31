LEBRON JAMES AÇIKLADI: CEDİ OSMAN İÇKİ İÇMİYOR
Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, "Cedi ve Zizic henüz içmeye katılmıyor. Onun yerine su içtiler" dedi.
Takım kimyasını daha da güçlendirmek adına zihniyetlerini basketboldan uzaklaştırmak isteyen Cleveland Cavaliers ekibi, Perşembe günü Napa Vadisine gidip çeşitli şarap imalathanelerini gezdi.
Cuma günü gazetecilere konuşan LeBron James, ekibin Napa'ya olan yolculuğu hakkında yorum yaptı ve ziyaretin eğlenceli olduğunu söyledi.
" CEDİ OSMAN VE ANTE ZIZIC İÇKİ İÇMEDİ"
LeBron, Cavaliers çaylaklarının 22 yaşındaki Cedi Osman ve 20 yaşındaki Ante Zizic'in içki içmediğini, bu nedenle Cavs'in Napa'ya yaptığı gezinin onlar için aynı tecrübe olmadığını söyledi.
İÇKİ İÇMEMELERİ ONLARIN KAYBI
LeBron, şu şekilde konuştu: "Henüz içki içmiyorlar, ben de zorlamıyorum. Cedi ve Zizic henüz içmeye katılmıyor. Onun yerine su içtiler. Onların kaybı... bana daha çok kalıyor."
Şu anda son iki maçını kaybetmiş olan Cavaliers, bu ufak zihin molasıyla kendini biraz daha toparlamayı bekliyor ve bu geceki Utah Jazz maçıyla bu seriyi kırmak istiyor.
Kaynak: haberinburada
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