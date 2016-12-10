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lebron james'ten bir rekor daha

LEBRON JAMES'TEN BİR REKOR DAHA

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers'ın konuk ettiği Miami Heat'i 114-84'le geçtiği maçta 27 sayı üreten LeBron James, en skorer oyuncular listesinde 9'unculuğa yükseldi

Tarih : 10 Aralık 2016, 12:55
Puan Ver : Lebron James'ten Bir Rekor Daha(6/10)8


NBA'e 9 maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da Miami Heat'i ağırlayan son şampiyon Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 114-84 galip ayrıldı.



Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ta 27 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle oynayan LeBron James, kariyerine yeni bir rekor daha ekledi. NBA'in en skorer oyuncuları listesinde Elvin Hayes'i geçen James, 27 bin 315 sayıyla 9'unculuğa yükseldi. Kevin Love 28 sayı ve 15 ribaunt, Kyrie Irving ise 23 sayıyla skora destek verdi.



Sezonun 16. yenilgisini alan Heat'te Goran Dragic 15 sayı ve 4 asist, Derrick Williams 17 sayı, Willie Reed ise 10 sayı ve 11 ribauntla oynadı.



 



kaynak:habertürk








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