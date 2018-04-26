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LeBron, unutulmayacak basketin ardından Cedi'ye koştu

LEBRON, UNUTULMAYACAK BASKETİN ARDINDAN CEDİ'YE KOŞTU

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen LeBron James, Indiana Pacers'a attığı son saniye basketinin sevincini Türk yıldız Cedi Osman'la paylaştı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Lebron, Unutulmayacak Basketin Ardından Cedi'ye Koştu(8/10)4

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Cleveland Cavaliers, play off 1. tur 5. maçında Indiana Pacers'ı LeBron James'in son saniye attığı üç sayılık basketle 98-95 yenerek seride 3-2 öne geçti. Takımın süper starı James maçı kazandıran üçlüğünün ardından galibiyetin ilk sevincini takım arkadaşı milli basketbolcumuz Cedi Osman ile birlikte yaşadı.

"O HER ZAMAN DOĞRU YERDE OLUYOR"

Maçın ardından son saniye basketlerinin ardından sürekli Cedi Osman'la sevinmesi hakkındaki soruya LeBron James: "Adamımı bir kez daha bulabildim. Cedi, benim adamım ve benim çaylağım. O, her zaman doğru zamanda ve doğru yerde oluyor." cevabını verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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