Premier Ligde Tottenham Hotspur'u konuk eden Liecester City sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri Vardy ve Mahrez'den gelirken konuk ekibin tek golünü Hary Kane kaydetti.

Premier Ligin 14. hatasında Liecester City taraftarı önünde Tottenham Hotspur'u konuk etti.

SOYUNMA ODASINA 2-0 ÖNDE GİRDİLER

Maça iyi başlayan Leicester Vardy'nın 13. dakikada attığı şık golle üstünlüğü ele geçirdi. Golün ardından baskılı bir oyun sergileyen Tottenham, beraberliği bulamazken, 45+1. dakikada muhteşem bir gol atan Mahrez, farkı 2'ye çıkardı ve Leicester City, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

TOTTENHAM'IN GOLÜ KANE'DEN GELDİ

İkinci yarıda tüm hatlarıyla gol arayan Tottenham, yıldız golcüsü Kane'nin golüyle 79. dakikada farkı 1'e indirdi. Kalan sürede aradığı gol veya golleri bulamayan Kuzey Londra ekibi, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galibiyet özlemi 3 maça çıkan ve 24 puanda kalan Tottenham, maç fazlasıyla zirvenin 13 puan gerisinde yer aldı. Leicester City ise 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi ve puanını 17'ye yükseltti.

Premier Ligde oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları:

Brighton & Hove Albion 0 - 0 Crystal PalaceWatford 2 - 4 Manchester UnitedWest Bromwich 2 - 2 Newcastle United

Kaynak: haberinburada