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Leicester City'nin yıldızı sezon sonu takımdan ayrılıyor

LEİCESTER CİTY'NİN YILDIZI SEZON SONU TAKIMDAN AYRILIYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Alman defans oyuncusu Huth, sezon sonu takımına veda edecek.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Leicester City'nin Yıldızı Sezon Sonu Takımdan Ayrılıyor(6/10)2

İngiltere Premier Lig'de 2015-2016 sezonunda sürprize imza atarak şampiyon olan Leicester City'nin defans oyuncusu Robert Huth, sezon sonu takımdan ayrılacak.

Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı bildirildi.

"BAŞARDIĞI HER ŞEY İÇİN ONA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Robert Huth'un muhteşem bir adam olduğunu belirten İngiliz kulübünün teknik direktörü Claude Puel, "O her zaman takıma olumlu etki etti. Bundan dolayı çok memnunum. Leicester City'de başardığı her şey için Huth'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

2015-2016 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig'in büyük takımlarını geçerek şampiyon olmasında pay sahibi olan Huth, 3,5 yıl formasını giydiği ekibiyle sezon sonunda yolları ayıracak. Alman futbolcu, şampiyon oldukları 2015-2016 sezonunda 35 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Chelsea, Middlesbrough, Stoke City formaları da giyen Huth, Almanya Milli Takımı'nda da 19 kez maça çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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