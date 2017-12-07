Şampiyonlar Liginde Leipzig - Beşiktaş maçını takip eden Alman taraftar kalbine yenik düştü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Almanya'da RB Leipzig ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

HASTANEDEN ÇIKAMADI

Leipzig, maç sırasında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki bir taraftarın gece boyunca hastanede kalmasına rağmen kurtulamadığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siyah-Beyazlılar, G grubunu 14 puanla lider bitirirken RB Leipzig 7 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Kaynak: haberinburada