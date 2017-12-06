LEİPZİG TEKNİK DİREKTÖRÜ: 6 OYUNCUNUN OLMAYIŞI BEŞİKTAŞ'I ETKİLEMEZ
Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl zorlu Beşiktaş maçı öncesi, "6 oyuncunun olmayışı Beşiktaş'ı ÇOK etkilemez" dedi.
Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl ve futbolculardan Kevin Kampl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Beşiktaş ile oynayacakları son maç öncesinde basın toplantsı düzenledi.
Ralph Hasenhüttl 6 oyuncunun olmayışının Beşiktaş'ı etkilemeyeceğini, çünkü siyah-beyazlıların çok büyük bir takım olduğunu söylerken kazanmak için oynayacaklarının altını çizdi.
Kevin Kampl ise "Beşiktaş'ı yenmek güzel olur çünkü Beşiktaş gruptaki en iyi takım" dedi.
"BÜTÜN PLANIMIZ KEVIN ÜZERİNE OLACAK"
Hasenhüttl ve Kampl'ın açıklamaları şu şeklide:
"Yarın muhtemelen elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmaya çalışacağız. Dayot ve Sabitzer oynayamayacak. Diğer oyuncularımız ise hazır durumda. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki takımımızda Sabitzer'in yerine oynayacak futbolcular var, Kevin bu boşluğu doldurabilecek bir oyuncu. Sabitzer'in iyileşme süreci gelişim gösteriyor. Umarım ki hazır hale gelecek. Yerine oynayacak Kevin Kampl, hızlı ve çabuk. Oyun anlayışı da 10 numara oynamasına müsait. Maçta bütün oyun planımız Kevin'ın üzerine kurulacak."
"HİÇ MAĞLUP OLMAMIŞ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"
"Tabii ki bizi motive eden şey atmosfer değil sonuç. Biz kendi oyunumuza bakacağız. Grupta hiç mağlup olmamış bir takıma karşı oynayacağız. Umarım ki yeneriz ve gruptaki 2'nci galibiyetimizi alırız. Bizim için kader maçı olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem. Söyleyeceğim tek şey grup liderine karşı oynayacağız. UEFA Avrupa Ligi'ne kalmamız zaten garanti o yüzden bu maça çok rahat çıkacağız. Ama olur da Şampiyonlar Ligi'ne devam edersek bu bizi çok sevindirir."
"6 OYUNCUNUN OLMAYIŞI BEŞİKTAŞ'I ÇOK ETKİLEMEZ"
"Beşiktaş'ın 6 oyuncusunun olmaması bizim için daha mı iyi yoksa daha mı kötü olur bilemiyorum. 6 oyuncunun olmayışı Beşiktaş'ı çok etkilemeyebilir. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir takım, çok iyi oyuncuları var. Oynamayacakların yerine görev alacak oyuncular da çok iyi oyuncular. Türk taraftarların maçı seyredemeyecek olması atmosferi çok etkilemez, üzüntü vermez. Üzüntü ancak stayumda atmosfer olmazsa olur. Yarın o atmosferi yaratmak bizim görevimiz. Taraftarlarımızla bu atmosferi yaratmalıyız."
KAMPL: "BEŞİKTAŞ GRUPTAKİ EN İYİ TAKIM"
"Ben iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Beni bu takıma bunun için aldılar ve 10 numarada elimden geleni yapacağım. Ben oyunda oynarken başka takımların ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakmalıyız. Yensek bile 10 puanla Şampiyonlar Ligi'ne kalmama gibi bir durumumuz var. Beşiktaş'ı yenmek güzel olur çünkü Beşiktaş gruptaki en iyi takım. Güzel oynayıp Beşiktaş'ı yenmek bütün isteğimiz olacak. Her futbolcunun kendine göre maça hazırlanma ritüelleri vardır. Benim de ritüelim yüksek sesle müzik dinlemek, yarın da böyle yaparak maça hazırlanacağım. Geçen maç İstanbul'da sahada tam olarak istediklerimizi yapamadık. Ama yarın akşam düşündüğümüz oyunu oynarsak soyunma odasına mutlu ve galip gelmiş olarak gireriz."
Kaynak: haberinburada
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