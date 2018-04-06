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Leipzig'e tek gol yetti

LEİPZİG'E TEK GOL YETTİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Leipzig, sahasında konuk ettiği Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Tarih : 06 Nisan 2018, 02:00
Puan Ver : Leipzig'e Tek Gol Yetti(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Leipzig ile Marsilya, kozlarını Almanya'da paylaştı. Leipzig, rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

GOL WERNER'DEN GELDİ

Alman temsilcisine galibiyeti getiren tek gol, 45+1. dakikada Timo Werner'den geldi.

Marsilya, 12 Nisan tarihinde rövanş maçında Leipzig'i Fransa'da konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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