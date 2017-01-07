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lenovo legion oyuncular için geliyor

LENOVO LEGİON OYUNCULAR İÇİN GELİYOR

Lenovo Legion serisi dizüstü bilgisayar modellerini CES 2017'de duyurdu. Oyuncular için özel ürünlerden oluşacak olan Legion adlı yeni serinin ilk ürünleri Y520 ve Y720 modelleri oldu.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:23
Puan Ver : Lenovo Legion Oyuncular İçin Geliyor(5/10)2


Lenovo Legion serisi dizüstü bilgisayar modellerini CES 2017'de duyurdu. Oyuncular için özel ürünlerden oluşacak olan Legion adlı yeni serinin ilk ürünleri Y520 ve Y720 modelleri oldu.



Oyunculara yönelik ürünlere sahip olsa da şimdiye kadar bu alana yönelik özel bir seriye sahip olmayan Lenovo, CES 2017'de Legion adını verdiği özel serinin duyurusunu yaptı. Lenovo Legion alt markasıyla duyurulan iki model fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Lenovo Legion serisi Y520 ve Y720 adlı iki modelle görücüye çıktı. Her iki model de 7. nesil Intel Core i7 işlemcilere, NVIDIA 10 serisi ekran kartlarına, 16 GB DDR4 RAM'e sahip. Depolama olarak ise 512 GB SSD ya da 2 TB sabit disk seçeneği sunuluyor.



Özellikle 6 GB'lık GTX 1060 ekran kartına sahip olan Y720 modeli, VR setlerine de destek vermesiyle öne çıkıyor. 4K ekran çözünürlüğüne sahip olan üründe ayrıca RGB ışıklandırmalı özel bir klavye yer alıyor.



Legion Y520 ise Y720'ye göre daha az dikkat çeken özelliklere sahip. GTX 1050 Ti ekran kartına sahip olan üründe 1080p IPS ekran bulunuyor. Y720 gibi RGB renklere sahip olmasa da ürünün klavyesi kırmızı olarak alttan ışıklandırmaya sahip. Her iki ürünün tasarımında ise kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu görülüyor.



Legion Y520'nin açıklanan fiyatı 900 dolarken, Y720 ise 1400 dolara piyasaya çıkacak. Elbette bu fiyatların yurt dışı fiyatı olduğunu unutmamak lazım.



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