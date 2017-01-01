Lenovo batarya rekortmeni P1 serisinden sonra şimdi Lenovo P2 modeli ile batarya rekorunu daha da ileri taşıyor.



Rakipsiz 5000 mAh'lık bataryası ile kısa sürede bir efsane haline gelen VIBE P1'in Lenovo batarya rekorunu bu kez Lenovo P2 ile daha da ileri taşıyor.



5100 mAh'lik bataryası ile şarj derdine son veren P2, 8.3 mm'lik inceliğe de sahip. P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken, 24W'lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor.



Telefonunuzu tek tuşla güç tasarrufu moduna aldığınızda SMS, telefon görüşmesi ve saat gibi temel kullanımlar dışında tüm özellikleri kapatarak şarjınızı çok daha uzun süreler de kullanmanıza olanak sağlıyor. P2 aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği ile de kişisel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. P2, diğer cihazları da şarj edebilen Yolda Şarj (On-The-Go) fonksiyonu ile bataryasını paylaşmaktan çekinmeyen bir telefon.



P2, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Üstelik çektiğiniz değerli fotoğraflarınızı Google Photos™'da iki yıla kadar ücretsiz depolayabilirsiniz. Son derece şık ve ince bir tasarımı olan P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi; çift sim kart desteği Super AMOLED 5.5“ Full HD ekranı ve 4GB RAM'i ile de oldukça iddialı. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip P2, 32 GB dahili; Micro SD kart ile de 128 GB'a kadar artırılabilir hafızaya sahip. P2 1.699 TL'lik satış fiyatıyla onu keşfetmenizi bekliyor.