Yeni Thinkpad X1 Carbon, karbon alaşımlı gövdeye sahip. Sıvı dökülmesine, ısıya, darbeye, neme ve diğer tüm zorlu koşullara dayanıklı olup tüm askeri testleri başarıyla geçiyor.



Yeni Thinkpad X1 Carbon, karbon alaşımlı gövdeye sahip. Sıvı dökülmesine, ısıya, darbeye, neme ve diğer tüm zorlu koşullara dayanıklı olup tüm askeri testleri başarıyla geçiyor.



Boyut, ağırlık, kullanım modları ve yüksek bağlantı hızı gibi özellikleri de geliştirilerek rakipsiz ThinkPad ailesi yenilendi. Yeni ThinkPad X1 Carbon, 1.14 kg ile sınıfının en hafif dizüstü bilgisayarı olarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.



Ürününün en büyük özelliklerinden biri de 13 inçlik kasasına 14 inçlik IPS ekranı sığdırarak büyük bir kullanım kolaylığı sunması. Küçülen boyutuyla performanstan ödün vermeyen Lenovo X1 Carbon, kızılötesi kamerası, yüksek bağlantı hızı ve güvenlik önemleriyle en iyi performansı da sunmaya devam ediyor.



Üstelik gerçek tuşlara sahip geliştirilmiş Microsoft Precision Touchpad ile Thinkpad X1 Carbon artık dokunuşunuza daha duyarlı. Tam 10 farklı askeri testi başarıyla tamamlayarak performanstan ödün vermeyen ThinkPad, sıvı dökülmelerine, yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı karbon alaşımlı gövdesiyle uzun yıllardır iş dünyasında bir efsane olarak anılıyor.



Klasik ThinkPad siyahının yanı sıra şimdi gümüş rengiyle de kullanıcılarla buluşacak olan ThinkPad X1 Carbon, 15.5 saate varan pil ömrü ile iş seyahatlerinizde hep yanınızda olmaya devam edecek. ThinkPad X1 Carbon, Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A Kablosuz WAN sayesinde 3 kata kadar daha hızlı bağlantı ve 8 kat hızlı transfer imkanı sunuyor. Ayrıca bu harika ürün; Thunderbolt 3 portlarıyla ve yüz tanıma özellikli IR kamerası ile biyometrik tanıma ve geliştirilmiş parmak izi okuyucusuyla tam güvenlik sağlıyor.



Bugüne kadar sadece ThinkPad siyahı ile gördüğümüz ThinkPad X1 Yoga da gümüş rengiyle kullanıcılarla buluşacak diğer X1 ürünlerinden biri. En iyi Windows 10 destekli dönüştürülebilir bilgisayar deneyimi sunan ThinkPad X1 Yoga; geliştirilmiş şarj edilebilir kalemi ile klavyesi ve Thunderbolt 3 portlarıyla sizi New York'tan Tokyo'ya; Dubai'ye hatta Sydney'e tek şarjda götürecek kadar güçlü. 14 inçlik OLED ekranı ve Intel Iris Graphics ile etkileyici görüntü kalitesi yeni nesil ThinkPad X1 Yoga'da sizleri bekliyor.



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