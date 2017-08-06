LENS: HEDEFİM ÜST SEVİYEDE OYNAMAKTI, BU YÜZDEN GERÇEKLER ACITIR
Beşiktaş'a transfer Jeremain Lens, Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür ederken, "Hedefim en üst seviyede olmaktı. Bu yüzden gerçekler acıtır." açıklamasıyla ince bir gönderme yaptı.
Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens, sarı-lacivertli kulübe mesaj gönderdi.
"GERÇEKLER BAZEN ACITIR"
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne şahane şehir. Bana her şeyi verdiniz. Bunu gerçekten hissettim. Sarı-lacivert de olsa kırmızı-beyaz da olsa taraftarlara teşekkür etme fırsatını bana verin. Hedefim en üst seviyede oynamaktı. Artık hareket zamanı. Bana teklifi onlar yaptı. Bu yüzden gerçekler bazen acıtır. Teşekkürler." dedi.
Kaynak: haberinburada
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