LENS: O ATMOSFERİ HENÜZ GÖREMEDİM
Fenerbahçe'nin skor yükünü taşıyan Jeremain Lens taraftarların stadı doldurmamasından dolayı üzgün.
Lens, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda bana Kadıköy'ün atmosferi anlatılmıştı. Ben da sonradan videolarını izledim. Eskiden beri burada olan takım arkadaşlarım bana taraftarların verdiği desteği anlata anlata bitiremiyor. Ben ise bunun henüz yaşayamadım. Futbol oynamak taraftarın gücü ile çok daha elverişli ve keyifli. Umarım kupa maçlarında ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur" dedi.
kaynak:sabah
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