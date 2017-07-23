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LENS SKANDALI! RESMEN AĞIZ DEĞİŞTİRDİ


Lens skandalı! Resmen ağız değiştirdi
Tarih : 23 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Lens Skandalı! Resmen Ağız Değiştirdi(10/10)6

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmaya için uğraştığı, bir dönem Beşiktaş ile de anılan Jeremain Lens, hazırlık maçlarında başarılı bir performans gösterdiği Sunderland'de kalabileceğinin sinyallerini verdi.

Bu sezon Sunderland formasıyla oynadığı hazırlık maçlarında 4 gole imza atan Lens, son oynanan Bradford City maçının ardından konuştu ve "Gol atmak her zaman güzeldir. Bazen çok güzel goller oluyor, bazen normal. Şanlıyım son attığım gol güzellerden bir tane oldu" dedi.

"ŞU AN SUNDERLAND'İN OYUNCUSUYUM..."

Performansını sürdürmek istediğini söyleyen Hollandalı oyuncu "Kendimi hazır hissediyorum. Performansımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Sezon öncesi en önemli olan şeylerden biri hazır olmak. Ben de çok çalışıyorum ve olabildiğimce hazır durumdayım" ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında da ipuçları veren Lens, bu sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Sunderland'de kalabileceğinin sinyallerini "Şu an Sunderland'in oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yapacağım. Mücadele etmeye ve takım için çok çalışmaya devam edeceğim. Gollerime de umarım devam ederim"

HAZIRLIK MAÇLARI TARAFTARI DA HAREKETE GEÇİRDİ

Hazırlık maçlarındaki başarılı performansının ardından Sunderland taraftarı da Lens'in takımda kalmasını istedi.

Sunderland taraftarları sosyal medya hesaplarından Jeremain Lens için "Lens kalmalı, Lens oynatılmalı", "Kalırsa ligden çıkmamız için büyük fark yaratabilir", "Lens'i takımda tutmalıyız" önünde mesajlar paylaştı.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Kiradan dönüp takımı Sunderland ile çalışmalara başlamadan önce konuşan Lens, "Fenerbahçe'den teklif bekliyorum, orada oynamak istiyorum." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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