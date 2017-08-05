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Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı
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Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı

LENS'İN TRANSFERİNİ DUYAN BABEL, FORMAYI KAPTIRMAMAK İÇİN GAZA BASTI

Jeremain Lens'in, Beşiktaş'a katıldığını duyan başarılı oyuncu Ryan Babel, formayı kaptırmamak için gaza bastı. Yıldız oyuncunun bu azmi, Şenol Güneş'i sevindirdi.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı(6/10)2

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a katılan ve 49 numaralı formayı terleten Ryan Babel, numarayı değiştirdi.

49 GİTTİ, ARTIK 8 NUMARA BABEL'İN

Yıldız futbolcu yeni sezonda 8 numarayı giyecek. Babel'den önce bu formayı Veli Kavlak giyiyordu.

LENS HABERİ SONRASI BABEL GAZA BASTI

Öte yandan Lens geldikten sonra kanatlarda ciddi bir rekabete girecek olan tecrübeli futbolcu, antrenmanlardaki istekli performansıyla hocası Şenol Güneş'ten tam not alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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