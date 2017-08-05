LENS'İN TRANSFERİNİ DUYAN BABEL, FORMAYI KAPTIRMAMAK İÇİN GAZA BASTI
Jeremain Lens'in, Beşiktaş'a katıldığını duyan başarılı oyuncu Ryan Babel, formayı kaptırmamak için gaza bastı. Yıldız oyuncunun bu azmi, Şenol Güneş'i sevindirdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a katılan ve 49 numaralı formayı terleten Ryan Babel, numarayı değiştirdi.
49 GİTTİ, ARTIK 8 NUMARA BABEL'İN
Yıldız futbolcu yeni sezonda 8 numarayı giyecek. Babel'den önce bu formayı Veli Kavlak giyiyordu.
LENS HABERİ SONRASI BABEL GAZA BASTI
Öte yandan Lens geldikten sonra kanatlarda ciddi bir rekabete girecek olan tecrübeli futbolcu, antrenmanlardaki istekli performansıyla hocası Şenol Güneş'ten tam not alıyor.
Kaynak: haberinburada
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