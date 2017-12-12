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Leonardo: Ayrıldım çünkü başkan ayrılıyordu

LEONARDO: AYRILDIM ÇÜNKÜ BAŞKAN AYRILIYORDU

Antalyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Leonardo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Antalyaspor'dan ayrıldım çünkü başkan ayrılıyordu" ifadelerini kullandı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 00:50
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Antalyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Leonardo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Medyada kendisine ait çıkan sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Leonardo, şunları söyledi:

"NASRI, MENES VE VAINQUEUR HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

"Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. İstifa ettiğimden bu yana Türk medyasıyla konuşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım çünkü başkan (Ali Şafak Öztürk) ayrılıyordu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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