Antalyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Leonardo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Medyada kendisine ait çıkan sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Leonardo, şunları söyledi:

"NASRI, MENES VE VAINQUEUR HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

"Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. İstifa ettiğimden bu yana Türk medyasıyla konuşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım çünkü başkan (Ali Şafak Öztürk) ayrılıyordu."

Kaynak: haberinburada