

Levent ve Ebru Üzümcü'nün 20 yıllık evliliklerini geçen kasımda noktaladığı, çiftin tek celsede boşandığı ortaya çıktı. 1997 yılında evlenen, Ada ile Batu adında iki de çocukları olan Ebru ve levent üzümcü'nün sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çift, 20 yıllık evliliği geçen kasımda tek celsede noktaladı.







ÇOCUKLARI İÇİN BULUŞUYORLAR



Anlaşmalı olarak boşanan ve yollarını dostça ayıran çift, çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor. İkilinin yıpratıcı haberlerden kaçınmak için boşandıklarını gizledikleri konuşuluyor.







kaynak:milliyet